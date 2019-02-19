شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس بورسعيد.. ويتابع تسلم الطلاب للتابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لبعض مدارس بورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية واستخدام الطلاب للتابلت.

وتوجه الوزير والمحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم إلى مدرستي علم الدين الثانوية بنات بحي المناخ ومدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات بحي الزهور لمتابعة تسلم الطلاب لأجهزة التابلت وتفقد حالة المدارس.

بلغت حصة محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى 5682 جهازا، وتم توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين وعدد من العاملين في مديرية التربية والتعليم والموجهين، كل في تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه.