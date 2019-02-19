شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يدين حادث الدرب الأحمر: «أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيان بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بتفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر.

وجاء البيان كالآتي: «يدين نادي قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من رجال الشرطة البواسل ومن المارة الأبرياء».

وقال البيان: «وإذ يعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء ودعاء قضاة مصر للمصابين بتمام الصحة والعافية فإنه يؤكد أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان السماوية، وشاهد عليهم أمام البشرية على سوء عاقبتهم، فلقد قتلوا وروعوا الأبرياء ويتموا الأطفال وأثكلوا الأمهات وكسروا القلوب وخسروا دينهم ودنياهم فصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [سورة النساء ـ الآية 93]».

وأضاف البيان: «وصدق فيمن أعانهم ودعمهم وساعدهم قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة ـ الآية 33]، صدق الله العظيم.»

كما يؤكد نادي القضاة تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم، العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

كما يعرب نادي القضاة عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.