شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل بناها.. مشروعات الطرق.. رحلة من المعاناة إلى الراحة والأمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يقدم "دوت مصر" لقرائه سلسلة حلقات جديدة بعنوان "هنكمل بناها" تبرز الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكيف ضرب المصريين مثالًا رائعًا فى التفانى والإخلاص من أجل التغلب على مشاكلهم وأزماتهم.
وتتناول حلقة اليوم من "هنكمل بناها" مشروعات الطرق التى تم إنجازها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى حول رحلة المسافر من المعاناة إلى الراحة والأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر هنكمل بناها.. مشروعات الطرق.. رحلة من المعاناة إلى الراحة والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.