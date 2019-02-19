شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والهيئة القومية للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمتمثلة فى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ويمثلها اللواء المهندس ماجد سليمان السرتى، رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور لفيف من أعضاء الشركة والبنك.

وصرح الدكتور شريف فاروق إن توقيع التعاون يأتى فى إطار ما يقوم به البنك حاليا من أعمال توسعات وتطوير لكافة فروعه المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وذلك من خلال التعاون مع كافه الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه من تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل أطياف المجتمع وفى ضوء سعى الهيئة القومية للانتاج الحربي من خلال الشركات التابعة لها في تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة الدولة وباقى الأجهزة الأخرى العامة والخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأضاف فاروق أن الشركة سوف تقوم بتقديم الخدمات المختلفة من إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات والإشراف على تنفيذها وتقديم أعمال التشغيل والصيانة للمنشآت والمبانى التابعة للبنك بالإضافة إلى توريد الفرش والأثاث والأجهزة المكتبية والحواسب.

وأكد فاروق أن مجال التعاون يأتى بما لدى الشركة من خبرات فى تنفيذ المشروعات خاصة بعد النجاحات التى حققتها في المشروعات القومية والتنموية التى أسندت إليها وقامت بتنفيذها فى أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة.