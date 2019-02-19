كامل أبو على: السياحة الرياضية مهمة للسوق المصرى.. ونمتلك تنوع سياحى مميز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، على أن السياحة الرياضية نمط هام من أنماط السياحة وجاذب إلى أعداد كبيرة من السياح يحتاج إلى اهتمام وتنشيط، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة السياحة على اهتمامها بتطوير هذا النمط السياحى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو على، لـ"الخليج 365"، أن على القطاع الخاص أن يتجه إلى تنمية تلك الأنماط المختلفة من السياحة وعدم التركيز على نشاط بعينه، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تنوع كبير فى المنتج السياحى مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة فى الأسواق العالمية.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إلى أن السياحة الرياضية هامة بالنسبة للسوق المصرى، متابعًا: "كل الفرق الرياضية تلجأ الآن إلى دبى مثلا لإقامة البطولات والفعاليات الرياضية لأن بها كافة الإمكانيات المؤهلة لذلك، فى حين أن مصر يمكن أن تنافس فى هذا المجال".

وأشار أبو على، إلى أن البداية خلق المنتج السياحى عبر توفير منتجعات سياحية متخصصة، ومتنوعة لهذا النوع من السياحة وغير ها من الأنماط المختلفة للسياحة، ثم نبدأ فى خطة دعاية وتنشيط فى الخارج للتسويق لهذا المنتج، لافتا إلى أنه سيلقى إقبال كبير، معربا عن تمنيه أن يكون هناك منتجعات متخصصة فى كافة الأنماط السياحية التى تحظى بها مصر لأن هذا يدعم قطاع السياحة بشكل كبير.

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى يونيه المقبل، والتى قد تكون البداية الفعلية لتنشيط سياحة الرياضة فى مصر، خاصة أن وزارة السياحة تضع هذا النمط على رأس أولوياتها، حيث حرصت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط على المشاركة الجمعة الماضية فى ماراثون الأهرامات الدولى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أن الوزارة تدعم كافة الجهود التى تسعى للترويج للسياحة المصرية، وأوضحت أن السياحة الرياضية أصبحت نمطا مهما يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، لافتة إلى مشاركتها فى افتتاح أول فندق رياضى فى منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور.