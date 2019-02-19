شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زوج سيدة انفجار الدرب الأحمر: الشهيد أبو اليزيد أنقذ زوجتى وضحى بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل عبد الحميد زوج حلاوتم زينهم، السيدة التى أصيبت فى حادث انفجار الدرب الأحمر، إن زوجته مصابة بكسر فى الكاحل وشظايا فى قدمها. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زوجته معتادة شراء مستلزمات البيت، مشيرا إلى أنها كانت فى الشارع لشراء الفينو لابنتنا الصغيرة فى المرحلة الابتدائية ووقع الانفجار. وأشار إلى أنه سمع دوى انفجار وبعدها أخبرته جارته بأن زوجته اتصلت بها وقالت لها "الحقينى أنا بموت وخلى بالكم من عيالى"، مشيرا إلى أن أمين الشرطة محمود أبو اليزيد قام بفداء زوجته وأخذ الموجة الانفجارية وضحى بنفسه وكان سببا فى نجاة زوجته من الموت.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زوج سيدة انفجار الدرب الأحمر: الشهيد أبو اليزيد أنقذ زوجتى وضحى بنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.