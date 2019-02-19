شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أنجولا يزور العربية للتصنيع.. والتراس: نعمل على نقل تجربتنا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير "أنطونيو فرنانديس" سفير أنجولا بالقاهرة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المصرى الإفريقى، ورئاسة مصر للإتحاد الإفريقى.

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، في ظل إستراتيجية الدولة للإنفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، التى تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلى إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بأنجولا، خاصة فى ظل تشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

كما ذكر "التراس" أن الجانب الأنجولى أبدي إهتماما بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمُتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحي والمُعدات الإلكترونية والتابلت والعربات المُجهزة والخدمة العامة والإطفاء والإسعاف والصُوب الزراعية والخدمات الإلكترونية وأنظمة التأمين والمُراقبة , مؤكدا أننا نحقق فيها نسب مُتزايدة من التصنيع المحلي .

وأضاف "التراس"أننا إتفقنا علي تبادل الزيارات وتشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات ووضع خطط زمنية للتنفيذ , مُشددا علي أهمية التدريب وتأهيل الكوادر الفنية الأنجولية بمصانع الهيئة .

من جهته أعرب "أنطونيو فرنانديس" السفير الأنجولي عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الإستثمار الأكبر علي مُستوي القارة، مشيرا إلي حرص أنجولا علي وضع خطة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودعوتها للمشاركة فى المعرض الصناعي فيلدا بالعاصمة لوندا بانجولا .

وأوضح السفير الأنجولى أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة كافة المدن بأنجولا.

كما أشاد "فرنانديس" بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى، ومشيدا بقدرات الهيئة على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي .

وأوضح" أنطونيو فرنانديس "أننا سنحث المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني وتقديم الحوافز للمستثمرين للمشاركة بقوة مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة .