شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات "أيدكس" و"نافدكس" 2019 تصل لـ16.8 مليار درهم خلال ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفقات بقيمة تجاوزت 4.8 مليار درهم خلال اليوم الثالث توزعت صفقات اليوم الثالث على 8 شركات عالمية و20 شركة محلية

أعلن العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 4,878,756,832 درهم خلال اليوم الثالث من فعاليات معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2019، توزعت العقود المبرمة على 8 شركات دولية و20 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام إلى حوالي 16.869مليار درهم إماراتى، وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور العقيد الركن بحرى فهد ناصر الذهلى، المتحدث الرسمى باسم معرض الدفاع البحرى "نافدكس".

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثالث للمعرض بلغت 514,872,738 درهم، تضمنت التعاقد مع مركز الملك عبد الله من المملكة الأردنية الهاشمية لشراء صواريخ م/د ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 64,652,329 درهم، والتعاقد مع شركة Environment Tectonics الأميركية لشراء وتحديث معدات ومشبهات التدريب بالمركز الطبي لصالح القوات الجوية بقيمة 53,993,100 درهم ، والتعاقد مع شركة Digital Globeinc الأميركية لتقديم خدمات التصوير الفضائي لصالح القوات المسلحة 152,501,123درهم، والتعاقد مع شركة Camber Corporation الأميركية أيضا لتوفير خدمات استشارية لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 5,500,244 درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Global Industrial & Defence Solution الباكستانية لشراء ذخائر لسلاح قيادة التموين والنقل بقيمة 60,874,893 درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Joint Stock Company الروسية لشراء ذخائر عيار 100 ملم للناقلة BMP3 لصالح القوات البرية بقيمة 57,900,049 درهم، والتعاقد مع شركة "ثالس" الفرنسية لشراء سونار مقطور من نوع Captasi لصالح القوات البحرية بقيمة 93,740,000 درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركةFnss Savunma التركية لتوريد قطع غيار وإصلاح ناقل الظبيان M113 لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 25,711,000 درهم.

وبدوره، أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس"، أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 4,363,884,094 درهم شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة لتركيب أنظمة أمنية وتقسيمه إلى قسمين الأول لصالح حرس الرئاسة بقيمة 4,979,000 درهم، والثاني لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة بقيمة 1,995,000 درهم، والتعاقد مع شركة الجابر لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوريد قطع غيار الآليات العسكرية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 24,000,00 درهم، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالج جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 14,870,730 درهم، والتعاقد مع شركة المسعود لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار وخدمات القطر لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 18,000,000 درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة الرميثي لتوريد قطع الغيار والإصلاح والاستشارات الفنية والتدريب لكافة آليات القوات المسلحة والمعدات الفردية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30,000,000 درهم .

كما تضمنت صفقات اليوم الثالث مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة أطلس لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 4,782,191درهم، والتعاقد مع شركة IGG لتوفير قطع غيار وصيانة لآليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 270,000,000 درهم، والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء كاميرات حرارية لصالح القوات البرية بقيمة 28,525,200 درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Renk UAE لتوريد قطع غيار الدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 90,000,000 درهم، والتعاقد مع شركة Central & Motors لشراء إطارات لصالح آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 20,000,000 درهم.

وجرى التعاقد أيضاً مع شركة كراكال لشراء الأسلحة والذخائر (بندقية هجومية من نوع CAR 816 - ومسدس كراكال CP-320 عيار ملم – بندقية قناصة من نوع بيرت (BARRETT) 12.7 مع الإكسسورات لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 29,930,000 درهم، والتعاقد مع شركة درويش بن أحمد لتقديم الصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار بالإضافة إلى تقديم خدمات لقطر المركبات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 70,000,000 درهم، والتعاقد مع شركة Emirates General Transport لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 56,000,000 درهم، والتعاقد مع شركة الاتحاد لبناء السفن لتقديم الاسناد الفني وتوفير قطع الغيار للزوارق والسفن لصالح القوات البحرية بقيمة 60,000,000 درهم.

وتم التعاقد مع شركة AL HAMRA Trading لشراء عربات التحكم لإزالة الذخائر لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 26,460,636 درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Star Satellite لمنظومة الاتصال بالأقمار الصناعية لصالح القوات البحرية بقيمة 34,893,500 درهم، والتعاقد مع شركة AL Jassor Heavy Vehicle لآليات آرما (8*8) لصالح القوات البرية بقيمة 2,428,657,820 درهم، والتعاقد مع شركة Knowledge Point للحصول على الاستشارات التخصصية لبناء وتطوير قدرات القوات المسلحة بقيمة 105,891,232 درهم، والتعاقد مع شركة خالد فرج لتوفير خدمات النقل البحري عن طريق استئجار سفن لصالح مديرية العمليات المشتركة بقيمة 85,410,000 درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد لتركيب منظومة أمنية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 949,988,785 درهم.

وتعليقاً على الصفقات المبرمة خلال اليوم الثالث، قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" أن معرضي "أيدكس 2019" و"نافدكس 2019": يعد المعرض منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في القطاعات الدفاعية والأمنية لعقد شراكات استراتيجية جديدة وصفقات مثمرة بما يتماشى مع المستجدات العالمية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع المعنيين وأصحاب العلاقة في هذه القطاعات الحيوية، علاوة عن الاطلاع على التقنيات الحديثة التي رافقت الثورة الصناعية الرابعة للنهوض بواقع ومستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية في الدولة".