شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اللواء محمد الغول مدير عام شرطة السياحة والآثار قد تلقى بلاغا من مفتش السياحة والآثار للمنطقة بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط مباحث الآثار بأسيوط، بقيام عاطل بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، واستخراج بعض القطع الفرعونية والعملات اليونانية من داخل ذلك الحفر، وحيازته لها داخل منزله.

وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء الدكتور ناجح ذكى مدير مباحث الآثار، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم إبراهيم حمدى رئيس مباحث الآثار بأسيوط وإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث آثار منطقة "أسيوط وسوهاج".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتحرى عنه "صالح . ع . ص" مواليد 88 حاصل على دبلوم ولا يعمل بمسكنه بناحية قرية العصارة دائرة مركز الفتح أسيوط، وبالتفتيش تم ضبط 15 تمثالا من بينها 10 تماثيل من الحجر الجيرى بأطوال تتراوح من 10 سم إلى 20 سم، وتم ضبط 111 قطعة عملة يرجع تاريخها للعصر اليونانى والرومانى، وتم التحفظ على الحفر الموجود، وتبين أنه حفر مربع الشكل بعرض 2 متر فى 2 متر وعمق 4 أمتار، وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعرضها على لجنة من الآثار أفادت في تقريرها أن القطع أثرية ويرجع تاريخها للعصر الفرعونى المتأخر والعملات المعدنية للعصر اليونانى الرومانى والحفر أثرى بقصد التنقيب.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات، اعترف بحيازته للقطع الاثرية بقصد الاتجار والتهريب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 350 إدارى مركز الفتح، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.