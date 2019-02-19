مصر | نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء حادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء حادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي من رجال الشرطة، الذين طالتهم يد الغدر، مساء أمس، بمنطقة الدرب الأحمر، خلال ملاحقتهم لأحد العناصر الإرهابية بعد انفجار إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.

وكما أدان هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، مؤكدا أن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين لن تثني أبناء الوطن من الجيش والشرطة على مواصلة تضحياتهم وبذل الغالي والنفيس لمواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.