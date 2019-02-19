مصر | بدء محاكمة مرسي وأعوانه بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة مرسي وأعوانه بـ"اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، والمُخصصة لسماع الشهود.

ويحضر الجلسة المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المدعي بالحق المدني عن الدولة، فضلاً عن أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.