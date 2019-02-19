مصر | الأمور المستعجلة تؤجل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ5 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمور المستعجلة تؤجل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ5 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة في عابدين حكمها في دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لجلسة 5 مارس.

واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.

حبس سباك بتهمة قتل سائق توك توك بدار السلام 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهره تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة دار السلام.

واعترف المتهم أنه استدرج المجني عليه بغرض توصيله إلى مكان الواقعة، ونظرًا لعمله سابقا فى العقار وعلمه بأن الشقة مهجورة منذ سنوات، استقرت فى ذهنه فكرة قتله وتركه داخل الشقة وبالفعل شنقه ووثق قدميه بالحبال وتركه وسرق التوك توك وفر هاربًا،نظرا لحاجته للمال وظروف زواجه.

وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكني بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض جثه المجني عليه للطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة.