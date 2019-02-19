مصر | النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة 160 ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة 160 ألف جنيه من سيارة مهندس بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 160 ألف جنيه من سيارة مهندس بمنطقة التجمع، حيث نجح رجال مباحث قسم التجمع الخامس، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي، وبعض المتعلقات من داخل سيارة، حال توقفها أسفل أحد العقارات.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "مهندس"، يفيد باكتشافه كسر زجاج سيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالي قدره 160 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، حال توقفها أسفل العقار سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم "حسن.ف.ح"سن 51- عاطل، "مسجل خطر" "نشل"- سبق اتهامه في 34 قضية آخرهم قضية " سرقة بالإكراه" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع كلاً من " مجدي.ع" سن 56 - عاطل، - (مسجل خطر "سرقات عامة") - سبق اتهامه في 38 قضية آخرهم قضية " سرقة"، و "محمد.ح" سن 24- عاطل، (نجل الأول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة " ملك وقيادة الأول"، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مبلغ مالي قدره "26,500 ألف جنيه").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع وكسر زجاج السيارة "، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط سيارة ملاكي أقر بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأضاف بتخلصه من باقي المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائري "ولا يمكنه الإرشاد عنها "، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

النيابة تتلو أمر الإحالة في محاكمة 15 طالبا انضموا لداعش بسوريا والعراق

تواصل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، نظر محاكمة 15 طالبا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين وأكد أنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 2018، أسس المتهم الاول وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وكان الإرهاب من الأغراض التي تستخدمها الجماعة، المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية وتلقوا تدريبات عسكرية، ودرب المتهم الثالث أفراد بدنيا لارتكاب جرائم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار إلى أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد، والمتهم الرابع حاز سلاحا لاستخدامه في الجرائم الإرهابية، والمتهمان الرابع والخامس استخدما موقع الفيس بوك وتطالب النيابة تطبيق مواد الاتهام.

وتضمن أمر الإحالة الذي كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.