أخبار مصر | رئيس ائتلاف "دعم مصر" يحرج المجتمع الدولي بعد حادث الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ائتلاف "دعم مصر" يحرج المجتمع الدولي بعد حادث الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، عدة تساؤلات إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي أهمها: ما هو تعريف مهفوم حقوق الإنسان؟.

وقال "القصبي" "إننا نريد تعريفا واضح المعالم عن تفسير جملة حقوق الإنسان"، مُندهشًا من تلك المنظمات المشبوهة والتى لها أجندات خاصة تدافع بإستماتة عن هؤلاء الإرهابيون وتهاجم الدول دون أن تتحرى الدقة عن مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة فى تدمير وزعزعة استقرار الشعوب، مُعربًا عن اندهاشه أيضًا من دول بعينها تمول وتساند وتدعم هؤلاء ولا يوجد أي إجراء ضدها.

وتساءل رئيس ائتلاف "دعم مصر"، هل حقوق الإنسان مقتصرة بالدفاع على هؤلاء الخونة المرتزقة خوارج العصر كما تدافع عنهم تلك المنظمات وأين حقوق الانسان من حادث الدرب الاحمر بمحافظة القاهرة أمس؟، وأين حقوق الظباط وأمناء الشرطة الذين استشهدوا وأين حقوق المدنيين الذين تعرضوا للاصابات؟، وأين حقوق الاطفال الذين أصيبوا فى هذا الحادث؟، وأين حقوق شهداء الجيش والمدنيين طوال السنوات الماضية؟، مشيرا إلى أنه لا يريد ازدواجية المعايير فى توصيف حقوق الانسان فنريد تعريفا واضحا ليس على هوى أحد.

وتساءل القصبى أيضًا هل ما حدث فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضاء على العشوائيات فى الاسمرات وغيط العنب وغيرها من الاماكن الغير أدمية وحرص الرئيس على تجهيزها باحدث الطرق من حدائق وأجهزة وملاعب أليس من حقوق الانسان؟ هل مبادرات علاج العيون وفيرس c والكشف من الامراض وغيرها من المبادرات من الافراج عن الغارمين كتوجه دولة أليس من حقوق الانسان واليس السعى للنهوض باقتصاد الوطن لتحسين الظروف المعيشية أليس بحقوق انسان؟، مُطالبًا العالم أجمع بتعريف مفهوم لحقوق الانسان والتفريق بين حقوق الانسان ومن يرتكب جريمة ضد الانسانية، وتابع:"توقفوا عن خداع الانسانية بتلك الشعارات الزائفة التى هى ضد القيم والانسانية والاخلاق لان فى بعض الاحيان يصل دعم مفهوم حقوق الانسان الى تمويل قتل الانسان يأتى مظلوله غير المضمون الذى احتواه".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، مساء أمس، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، الذي أسفر عن سقوط شهيدين و3 مصابين من رجال الشرطة.

وزارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس، حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي، وذلك خلال زيارته للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان له، إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرا ان جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على قنبلة بعداد زمني "تايمر" داخل شقة الإرهابي القتيل الحسن عبد الله، الذي فجر نفسه مساء أمس الإثنين بالدرب الأحمر، وأخلت الأجهزة الأمنية العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإهابي زود القنبلة عداد تنازلي "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابي بالدرب الأحمر، فجر نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.

