أخبار مصر | الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، بأقسى العبارات، عن إقدام إرهابى، مساء أمس الإثنين، على تفجير نفسه فى منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، مما أسفر عن استشهاد رجال امن وإصابة آخريْن.

ويثني "الإتحاد العربي" على دور رجال الأمن ونجاحهم فى اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددًا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها التي تسعى الى عرقلة مسيرة التنمية والإنتاج.

وتتقدم الأمانة العامة للاتحاد بخالص العزاء لأسرة الشهداء، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها مساء أمس الأثنين، أنه فى إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ظباط من الأمن الوطنى، ومباحث القاهرة، وضباط الأمن العام.