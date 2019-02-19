أخبار مصر | "العصار" يشيد بمعرض "IDEX2019" بأبو ظبىي ويعقد عدد من اللقاءات لبحث التعاون في التصنيع الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشيد بمعرض "IDEX2019" بأبو ظبىي ويعقد عدد من اللقاءات لبحث التعاون في التصنيع الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



واستقبل الوزير، السيد محمد بن حمد البواردي، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثانى الروميثىي، رئيس أركان الجيش الإماراتي، واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية، والذين أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة فى مجال التصنيع الحربي، وأعربوا عن سعادتهم بمشاركة المدرعتان ST500- ST100 لأول مرة فى معرض دولى خارج مصر والتى تعكس مدى التطور فى تكنولوجيا التصنيع العسكرى وذلك استكمالًا لما سبق وأن اطلعا عليه فى معرض EDEX2018 الذى أقيم فى مصر فى ديسمبر الماضى.

وأشاد "العصار" بما شاهده من تكنولوجيا متطورة فى الصناعات الحربية لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تفقده للجناح الإماراتى والذى يعكس التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشاد بالتنظيم المتميز للمعرض كسابق عهده وأكد على تطلعه للمشاركة فى "IDEX2021" فى دورته القادمة مؤكدا أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمى فى التنظيم والمشاركة وعن تطلعه لمشاركة عدد أكبر من الشركات الإماراتية فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX2020المقرر إقامته في مصر العام المقبل.

وخلال لقاء الفريق عواد بن عيد البلوي، مدير عام حرس الحدود السعودي، بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، أشاد "البلوي" بما تمتلكه الوزارة من معدات وذخائر إلى جانب الدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M88-A2 (هرقل) والمدرعتان ST500 - ST100 اللتان تشارك بهم الوزارة لأول مرة، والذى يعكس ما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا متميزة فى التصنيع العسكرى،وقد تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين وضرورة التعاون من أجل دعم التصنيع الحربي فى المنطقة لمواجهة التطرف والإرهاب. وخلال لقائة مايكل ديشمن، رئيس مجلس إدارة شركه أوشكوش الأمريكية التى تعمل فى مجال تصنيع الشاحنات المتخصصة في أعمال النقل والإمداد بالوقود وإنقاذ الدبابات والمركبات المدرعة.

وأكد "العصار" التعاون الوثيق بين الشركة وشركات الإنتاج الحربي، بعد أن حقق التعاون فى مجال التصنيع المشترك لناقلات (70طن) وعربات النقل المتوسطة(MMT) وناقلات الخدمة حمولة 15طن25طن والناقلات المبردة نجاحا كبيرًا، وأعرب عن رغبته فى زيادة أوجه التعاون بين الطرفين لتمتد إلى مجالات أخرى، ومن جانبه أكد "مايكل ديشمن" أنه يسعى إلى التوسع فى مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي فى ظل ما تشهدة من تطور تكنولوجى ملحوظ فى التصنيع العسكرى.

استكمل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء مع عدد من الشخصيات البارزة وممثلى الشركات العالمية خلال فعاليات معرض IDEX2019 المقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالي.

والتقى "العصار"، السيد Pricision machonery رئيس مجلس إدارة شركة General dynamics التى تعمل فى مجال الأنظمة البحرية والقتالية ونظم المعلومات وتكنولوجيا الطيران، والذى أكد على رغبته فى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وبحث المجالات التى يمكن التعاون من خلالها بعدما شاهد التعاون الناجح بين عدد من الشركات الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي المصرى، والذى يعكس قدرة الإنتاج الحربي على التصنيع بدقة ومهارة فى مجال الصناعات الدفاعية.



وأعرب "العصار" في نهاية زيارته، أن هذا المعرض يعد منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الإبتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها، كما يعد منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشئون الدفاع وعقد الشراكات مع دول العالم من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع الحربي، وأكد أنه سيتم الإستفادة من أسلوب تنظيم هذا المعرض وماتم الإطلاع عليه من تكنولوجيات حديثة فى المجالات المختلفة فى الإعداد والتجهيز لمعرض الصناعات الدفاعية القادم المخطط إقامته بمصر عام 2020 "EDEX2020".