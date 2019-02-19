أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تفعيل مبادرة "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تفعيل مبادرة "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، بشأن تفعيل مبادرة "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والتى أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن احتياجات المواطن المصرى البسيط "محدودى الدخل" أولوية قصوى في سياسات الدولة المصرية طيلة السنوات الماضية لتحسين أوضاع ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة دائما تضع نصب أعينها عند تخطيط المشروعات ما سيحقق المصلحة القصوى لهذه الفئة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى محدود الدخل لذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رائعة تحت عنوان "حياة كريمة" تهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية بالفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع وتوفير حياه كريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم وذلك إيمانًا منه بالدور المجتمعى تجاه هذه الفئة.



ولفت الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى أهمية تفعيل هذه المبادرة الرائعة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكى تحقق أقصي إفادة ممكنه تجاه الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

ونوه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن قانون الضريبة على الدخل أجاز حساب التبرعات المدفوعة للحكومة والوحدات المحلية ضمن التكاليف واجبة الخصم من نسبة الضرائب المحصلة وكذلك الإعانات والتبرعات للجمعيات المشهرة ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى.