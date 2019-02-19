أخبار مصر | منسق "2 كفاية": حملة "أبوشنب" حققت نجاحا كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق "2 كفاية": حملة "أبوشنب" حققت نجاحا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق حملة "2كفاية"، إنه خلال إطلاق الحملة قاما باستطلاع رأي لاهم القنوات التلفزيونية والإذاعية، للقيام بتنويه علي أهمية تنظيم الأسرة، حيث تم بث 43 تنويه تلفزيوني، و1100 تنويه اذاعي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضافت في تصريح ل "الخليج 365"، أنه خلال البحث وجدنا أن إذاعة القران الكريم يتم الأستماع إليها بشكل مستمر، فقمنا بالتواصل مع الشيخ مجدي عاشور مستشار دار الأفتاء المصرية وقام بتسجيل 60 حلقة من منظور ديني بحملة تنظيم الأسرة تحت أسم "دقيقة أسرية" وتقوم المحطة بإذاعتها 5 مرات يوميا

وأكدت فارس، أنه بالنسبة إلي حملة "أبو شنب" بدأنا العمل على الفكرة منذ البداية، وكنا نصارع الوقت من أجل الإنتهاء في الوقت المحدد، ويعتبر كلا من عزة البيار وعمر قاسم الجندي الأساس لنجاح الحملة، وتنفيذ الغعلان بشكل احترافي ولأنهما عملا على تذليل جميع العقبات الانتاجية والحرص على خروج الحملة في أفضل شكل".

وأشارت إلى أن الحملة حققت نجاح كبير للنجم أكرم حسني مقدما شخصية "أبو شنب" الذي تم إختياره بناءا علي استفتاء، وصلت نسب مشاهدات الـ26 مليون مشاهدة بعد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الهدف كان تقديم رسالة هامة بطريقة كوميدية، وكانت فكرة الحملة خارج الصندوق، لذلك استقبلها الجمهور بهذا الشكل حيث تعتبر مختلفة تماما عن الأفكار التقليدية والمباشرة التي تعتمد عليها حملات التوعية".

وأكدت ايضا على استكمال الحملة ولكن لتوعية المرأة، وذلك بمطلع رمضان المقبل، لأفتة لأستخدام شخصية "ابوشنب" بكثرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، وذلك مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الإشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وقد أكدت والي أنه توجد عدة قواعد لأبد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل الا في جهة واحدة سواء حج الداخلية او الجمعيات أو السياحة، هذا وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الأجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما أكدت الوزيرة حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الاهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وانهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكراً.

وقد صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه تم إختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى واكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة اما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء.

وقد أكد عبد الموجود أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكراً في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق، حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج هذا ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.