أخبار مصر | متحدث البرلمان يناشد المصريين بالإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية التي تختبئ في أي مكان بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يناشد المصريين بالإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية التي تختبئ في أي مكان بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، المتحدث باسم مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجاري ونجاح عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة في تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

ووجه "حسب الله"، التحية لقوات الأمن التي قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابه اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام، مؤكدا أن ذلك دليل قاطع على أن هؤلاء الإرهابيين من شياطين جماعة الإخوان الإرهابية أفلسوا وأصبحوا يحتمون بالعبوات الناسفة.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله الشعب المصري العظيم بالإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية التي تختبئ في أى مكان على مستوى الجمهورية للقبض عليهم والقصاص العاجل منهم، مؤكدا أن ما فعله صقور وبواسل الشرطة في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى يؤكد للعالم كله إصرارهم على تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.

وتوجه "حسب الله" بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن هؤلاء الشهداء الأبرار فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.