شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والاتصالات يطلقان مبادرة "تعلم الآن وادفع غدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الثلاثاء مبادرة (وظيفة تك ) بحضور لفيف من العاملين بتكنولوجيا المعلومات .

وقالت غادة والي فى تصريحات اليوم إن برنامج وظيفة تك هو تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتهدف هذه المبادرة إلي زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وأضافت والي أنه فى ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فإن المتدرب يحصل فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى تتراوح مدته نحو ثلاثة أشهر، علي أن يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أنه في إطار تولى الدولة الرعاية والاهتمام بالشباب وهذا ما نجده من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التأكيد أن الشباب هم قوة هذا الوطن ومستقبله خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفال بيوم الشباب المصرى تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر" قام البنك بإطلاق برنامج من نوع خاص يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصرى بحيث يجعلهم قادرين على العمل في مجال تكنولوجيا الإتصالات وهو ما يعنى ببساطة أن «مبادرة الرئيس» قد بدأت تؤتى ثمارها وتتجاوز مرحلة الإعداد وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لدعم وتمكين وتدريب وتوفير فرص عمل للشباب للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فاروق أن أعداد المتقدمين في تزايد مستمر بشكل يومي حيث وصل أعداد المقبولين والذين بدأوا البرنامج التدريبي المؤهل للتوظيف بالفعل حتي الآن نحو 155 متقدم بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا في مختلف محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة وسوهاج والمنصورة وقنا وكفر الشيخ وحتي المحافظات الحدودية ومحافظة جنوب سيناء، ومستهدف تدريب عدد 3300 خريج.