شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 370 مليون جنيه مشروعات لتحسين الرى فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الدقهلية نشاطا مكثفا فى مجال تحسين خدمات الرى والصرف حيث تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية بتنفيذ عدد من المشروعات المائية خلال العام المالى الحالى 2018/2019 بتكلفة تقدر بحوالى 370 مليون جنيه.

أكد المهندس سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، بالدقهلية بأن الإدارة انتهت من تنفيذ عدد من الأعمال تمثلت فى انشاء ماكينة طوارئ تصرف 1م3/ث لتغذية جنابية زغلولة عند الكيلو 13.500 من نهر النيل فرع دمياط بتكلفة تقدر بنحو 4 مليون جنيه ، و تدبيش 100 متر بقرية تمد الحجر بهندسة رى بحرى السنبلاوين بتكلفة اجمالية 188 الف جنيه و الانتهاء من عملية تكاسى دبش بطول 50 متر على ترعة شلبي من ك 50 الى ك100 بتكلفة اجمالية تقدر بنصف مليون جنيه ، و الانتهاء من احلال وتجديد قنطرة حجز ميت معاند كيلو 12.750 وقنطرة فم ميت معاند كيلو 12.640 على جناينة بشلا بتكلفة 1.8 مليون جنية بالإضافة إلى انشاء ماكينة طوارئ تصرف 1 م3/ث على ترعة المنصورية لتغذية جنابية بشلا وفروعها بتكلفة تقدر بنحو 4 مليون جنيه، والانتهاء من احلال وتجديد فم ترعة بدين علي بحر طناح كيلو 11.00 بتكلفة حوالى مليون جنية و الانتهاء من احلال وتجديد البدالة المغذية لمسقة الخولي من مصرف الجنينة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 700 الف جنيه ، وجاري الانتهاء من احلال وتجديد مغذيات وبدالات واعمال حديدية بدائرة إدارة رى شرق الدقهلية وأيضا الانتهاء من توريد وتركيب ثلاث بدالات بدائرة الادارة العامة لرى جنوب الدقهلية.

وأضاف سعد بأنه تم أيضاً الانتهاء من أعمال تدبيش العديد من المغذيات على الترع والفروع بقيمة اجمالية تقدر بنحو 3.5 مليون جنيه وكذلك اعمال حماية بقطاعات دبش باماكن متفرقة علي الترع بهندسات ميت غمر وديرب نجم وتمي بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليون جنيه كما تم ايضا الانتهاء من احلال وتجديد كوبري ك 4.785 على ترعة الشعالة وكوبري ك 17.650 على ترعة سنتماي وأيضا احلال وتجديد كوبري ك 1.700 على جنابية ابو داوود بتمى الأمديد والانتهاء من انشاء كوبري ك 3.500 على ترعة الحوشا كما تم ايضا الانتهاء من انشاء كوبري كيلو 6.500 على مصرف بحر حادوس، والانتهاء من احلال وتجديد 5 قناطر افمام بهندسة تمى الأمديد بتكلفة تقدر بنحو 1.25 مليون جنيه كما تم ايضا الانتهاء من توريد وتركيب عدد 2 محرك كهرباء خاص بماكينة طوارئ بنهاية ترعة اليوسفية والصلاحات بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى مليون جنيه.

... وأشار موسى إلى انه جارى انشاء مبانى هندسة رى تمى الأمديد بمعدلات انجاز عالية وجارى ايضا احلال وتجديد ماكينة رفع لتغذية نهاية ترعة البحيرة من مصرف السرو الأسفل لتعمل بالكهرباء بدلا من الديزل بتكلفة اجمالية 5.3 مليون جنيه وجاري ايضا انشاء ماكينة طوارئ على نهاية ترعة ام نوار السفلى من مصرف السرو الاعلى ك 5.400 وعمل بدالة لترعة البيضا القديمة ك 1.500 على مصرف البيضا ك 0.500 بتكلفة اجمالية 6.1 مليون جنيه فضلا عن انشاء ماكينة رفع لنهاية ترعة ميت طاهر على مصرف السرو الأسفل بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 5.6 مليون جنيه وايضا احلال وتجديد وتصنيع واصلاح بوابات حديدية وانشاء صاولات بدائرة ادارة غرب الدقهلية بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 77% وايضا احلال وتجديد افمام وبوابات مصبات نهاية الترع بدائرة الادارة العامة لري شرق الدقهلية بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 50% مع تجديد بوابات وأفمام وهدارات بهندسة ميت غمر بديرب نجم بتكلفة اجمالية حوالى 2 مليون جنيه وتجديد بوابات وأفمام وهدارات بهندسة بحرى وقبلى السنبلاوين بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 4 مليون جنيه فضلا عن تجديد هدارات نهاية وافمام الترع بدائرة ادارة رى غرب الدقهلية بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 7.7 مليون جنيه كما يجري انشاء مأوى بكامل ملحقاتها وتجربة وتشغيل وحدة طلمبات افقية بتصرف 0.5م3/ث لتغذية جنابية تيرة اليسرى من بحر تيره ك 2.500 بتكلفة اجمالية حوالى 1.8 مليون جنيه

وأضاف أن ادارات قطاع التوسع الأفقى بزمام محافظة الدقهلية بانشاء كوبري 3.600 على ترعة الشرقاوية امام قرية البدالة وانشاء مغذي ك1.800 على جنابية دكرنس الثانية ك 15.500 على البحر الصغير بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 4 مليون جنيه ، وجارى احلال وتجديد قنطرة فم الشرقاوية وكوبري فم ترعة الشرقاوية على خوازيق حمولة 90 طن بتكلفة اجمالية حوالى 10.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50% وكذلك احلال وتجديد كوبري ك 4.600 على البحر الصغير قرية سلامون بتكلفة اجمالية حوالى 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96% وكذلك انشاء عدد 4 مراسي على نهر النيل للاوتوبيس النهري بتكلفة اجمالية حوالى 20.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 82% وكذلك احلال وتجديد كوبري برمبال ك 35.700 على البحر الصغير بتكلفة حوالى 6.4 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 93% وايضا احلال وتجديد كوبري ك 11.420 على بحر حفير شهاب الدين ( أبودشيشة ) بتكلفة حوالى 8.3 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100% وكذلك ايضا انشاء تكاسي دبش على ترعة المنصورية بطول 1.600 متر بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 9.8 مليون جنيه

ومن جهة أخرى انتهت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بزمام محافظة الدقهلية من انشاء حائط ساند خرسانة مسلحة على مصرف قصر الجرد من ك1.500 حتى ك 2.500 لزوم ازدواج طريق الرافد نبروه بتكلفة تقدر بنحو 18.3 مليون جنيه وايضا الانتهاء من عملية الصرف المغطى بمنطقة ام غنام الثانية بزمام 3050 فدان بتكلفة حوالى 7.2 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة المنصورة المستجدة الثانية ب بتكلفة تقدر بنحو 7.9 مليون جنيه وكذلك ايضا الانتهاء من انشاء كوبري مشاة خرسانة مسلحة عرض 2.5 م فتحة ملاحية 15 م علي مصرف بحر حادوس كيلو 38.00 امام قرية اليوسفية بتكلفة تقدر بنحو 3.7 مليون جنيه وأيضا الانتهاء من عملية حماية الجسر المشترك لمصرف عموم البحيرة الاسفل ومصرف عبد الرحمن من ك 0.25 حتى ك 0.35 بطول 100 م بالستائر الخرسانية بتكلفة تقدر بنحو 4.9 مليون جنيه ، وجاري انشاء 3 كبارى على مصرف صافور ك 5.800 ومصرف كفر الروك 7.700 ومصرف الهوابر ك 8.400 وعدد 2 كوبري خ م علي اكتاف علي مصرف دبيج ك 3.450 ومصرف هلا ك 7.650 كما يجري ايضا احلال وتجديد شبكة الصرف المغطي بمنطقة السرو الاعلي ( أ) بزمام 3000 فدان بتكلفة حوالى 8.3 مليون جنيه بنسبة شارفت على الانتهاء وأيضا احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة المنصورة المستجد الثالثة ب بتكلفة تقدر بنحو 9.1 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%.