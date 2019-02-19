شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى: ما يربط مصر والسودان أواصر مشتركة على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية يأتى فى ظل العلاقات القوية والترابط الذى يعكس تاريخ مصر والسودان، قائلا: ما يربط مصر والسودان أواصر مشتركة على مدار التاريخ تتعدى حدود الجوار".

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، والذى يعقد على مدار يومين بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور الصادق الهادى المهدى وزير التعليم العالي والبحث العلمى السودانى، والسفير السودانى بالقاهرة، أن تحقيق النهضة للبلدين يتطلب مزيد من الشراكات بين الجامعات المصرية والسودانية والمراكز البحثية فى البلدين أيضا، لافتا إلى أن الملتقى يحمل بعدا عربيا أفريقيا والسودان دولة شقيقة.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الملتقى الثانى للجامعات المصرية السودانية سيكون فى الخرطوم وسيتم تفعيل لجان عمل مشتركة تعمل على وضع أطر علمية وتوصيات تعزز مصالح البلدين.

وينظم الملتقى قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ويحضره عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والجامعات السودانية.

ويأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر، 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي فى البلدين وإستراتيجية البحث العلمى في مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.