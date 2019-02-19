شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة السياحة: منظمو الرحلات الروس يبدأون التسويق للمقاصد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، إنه بعد توقف لعدة سنوات بدأت اعداد السياحة الروسية تتعافى، حيث قام منظمو الرحلات الروس، بتنظيم برامج سياحية للمقاصد المصرية من خلال رحلات "الترانزيت" عبر كازخستان وأوكرانيا وأنطاليا التركية ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، يتم عمل دعاية للمقاصد المصرية المختلفة من خلال الطيران "الترانزيت".

وأوضح عجلان في تصريح له أن البيانات المتوافرة مؤخرا تشير إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2018 تزايد بشكل كبير مقارنة بعام 2017رغم استمرار توقف عودة السياحة الروسية بشكلها الطبيعي، وتوقف رحلات الطيران الشارتر بين مصر وروسيا، مما يؤكد حب وعشق الروس لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها ومدنها السياحية، لافتا إلى أنه مع قرار عودة رحلات الشارتر من المنتظر أن تعود السياحة الروسية لتحتل مرتبة متقدمة كما كان قبل عام 2016، حيث بلغ عدد السياح الروس في مصر عام 2015 حوالي 2مليون و889 الف سائح.

وأكد عجلان على أن هناك بوادر إيجابية لاستئناف رحلات الطيران الشارتر من روسيا للمقاصد السياحية المصرية، وهذا ما يؤكده منظمو الرحلات الروس، وزيادة الطلب على مصر من قبل السائحين الروس خاصة لمدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، حيث استقبل مطار الغردقة مؤخرا أول فوج سياحي روسي يضم 220 سائح، في رحلة بدأ خط سيرها من موسكو إلى أنطاليا التركية ثم إلى الغردقة.

وأشار عجلان الى إنه سيتم تسيير 8 رحلات من مدن موسكو وكازان وأوفا وكترنبرج وسان بطرسبرج الروسية إلى الغردقة حتى نهاية الشهر الجاري، وبحلول مارس سيتم تسيير 7 رحلات أسبوعية هذا فضلا عن تسيير 12 رحلة أسبوعية أيضا من المدن الروسية إلى شرم الشيخ عبر أنطاليا التركية منذ الشهر الماضي.

ونوه عجلان الى أن كل هذا يؤكد قرب عودة السياحة الروسية الى المقاصد الروسية في القريب العاجل واذا كنا حققنا 11.3 مليون سائح في 2018 حسب الارقام المعلنة مؤخرا، فمع عودة السياحة الروسية من جديد فمن المتوقع ان نتخطي عدد السياح في عام الذروة 2010 الذي بلغ 14 مليون سائح.