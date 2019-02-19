شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الحسين: استقبلنا 3 حالات من حادث الدرب الأحمر وحالاتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الدسوقى مدير مستشفى الحسين الجامعى، إن هناك 3 حالات مصابة وصلت مستشفى الحسين الجامعى فى الساعة 9.30 مساء أمس، بعد حادث الدرب الأحمر الإرهابى الخسيس، وهم: سيدة، وطفل، وطالب تايلاندى بجامعة الأزهر، وجميعهم حالتهم مستقرة.

وأضاف الدسوقى، فى تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، أن السيدة لديها كسر فى الساق، مع وجود شظايا، والطفل 16 سنة يعانى من جرح قطى خلف الأذن اليسرى، والثالث طالب تايلاندى من طلاب الأزهر، يعانى من كسر بالركبة اليسرى، وحالتهم مستقرة، ومعدل الوعى ممتاز، وهم حاليا بالرعاية المركزة وحالتهم مستقرة .

وأوضح مدير مستشفى الحسين الجامعى، أن الحالات الثلاثة تم التعامل معها فى الطوارئ والرعاية المركزة، وتم استخراج الشظية من السيدة المصابة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خروجهم من المستشفى بعد 48 ساعة من الملاحظة، موضحا أن جثامين الشهيدين بمستشفى أحمد ماهر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا إرهابيا للقيام بأعمال تخريبية جديدة تستهدف مؤسسات الدولة، فقد نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية، لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة،عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجد الإرهابى بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، بمنطقة الحسين، مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى،وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

عثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة بعداد زمنى "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإرهابى زود القنبلة عداد تنازلى "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل، والحسن عبد الله مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، يبلغ من العمر 37 عامًا.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى، فى رصد وتتبع العنصر الإرهابى المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن الحادث، وحدوث الإصابات والوفيات.