شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستعرض موقف مصر تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية التمسك بحل الدولتين لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واستعرض وزير الخارجية خلال مُشاركته اليوم الثلاثاء، بالاجتماع الوزارى التشاورى المصغر حول آخر مستجدات عملية السلام فى الشرق الأوسط بالعاصمة الأيرلندية دبلن، ثوابت الموقف المصرى وجهود القاهرة ذات الصلة. ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صور تبرز مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى التشاورى المصغر حول آخر مستجدات عملية السلام فى الشرق الأوسط.

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