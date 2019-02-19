"الأمن العام": ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة ومرتكبي سطو على مخزن حديد بالمنوفية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبو واقعة السطو المسلح، لسرقة مخزن حديد تسليح بالتجمع الخامس، وكذا ورشتان لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه، كائنة بدائرة القسم باستخدام سيارتين نصف نقل.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، محمد ع. س، سائق "له معلومات جنائية" وحسين م. ع (هارب ). "عصام ح. ع"- مالك السيارة المستخدمة في الواقعة– (هارب ) محمد ح. ع– (هارب ) و10 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المتهمين.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" سبق اتهامه في عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (5 قطع سلاح ناري "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع-مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).

وفى سياق ذي صلة أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام أحد الأشخاص "تاجر"، مُقيم بدائرة المركز "سبق اتهامه في عدد من القضايا" بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه.. وبحوزته (3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة - خزينة آلية - 127 طلقة مختلفة الأعيرة - تمثال "يُشتبه في أثريته" مجموعة من العدد والأدوات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.