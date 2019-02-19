بالفيديو والصور.. جنازة عسكرية لـ"شهيد الدرب الأحمر" بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع المئات من أهالي إمبابة جنازة أمين شرطة محمود أبو اليزيد من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر، الذي استشهد أمس الاثنين جراء الانفجار الذي وقع أثناء مطاردة قوات الشرطة لعنصر إرهابي.

وتقدم الجنازة عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة وأمن القاهرة وبمشاركة زملاء الشهيد وأسرته، وذلك بشارع أحمد عرابي المتفرع من المطار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.