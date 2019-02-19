ننشر التقرير الطبي لـ"حلاوتهم" المصابة بحادث الدرب الأحمر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حصل "الخليج 365" على التقرير الطبي لـ"حلاوتهم زينهم إبراهيم"، ذات الـ 44 ربيعًا، السيدة الوحيدة المصابة ضمن ضحايا حادث الدرب الأحمر الإرهابي، وكانت تبعُد بضعة أمتارٍ فقط عن مفجر العبوة الناسفة.

وجاء في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الحسين الجامعي، الذي جرى إيداعها به، أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخد الأيمن، وشرخ في عظام القدم اليمنى.

كانت وزارة الداخلية قالت - في بيان لها - إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

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