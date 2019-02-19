مصر | بطولات الشرطة تحبط سلسلة عمليات إرهابية كان ينوي إرهابي الدرب الأحمر تنفيذها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطولات الشرطة تحبط سلسلة عمليات إرهابية كان ينوي إرهابي الدرب الأحمر تنفيذها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر رجال الشرطة، في وكر إرهابي الدرب الأحمر على كمية من المواد المتفجرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المتفجرات.

وكانت لجهود الأجهزة الأمنية بالغ الأثر في إنقاذ المنطقة من كارثة محققة فضلًا عن نجاحها في إحباط العمليات الإرهابية التي كان ينوى بها.

ومن ناحية أخرى، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها ، مما أسفر عن مصرع عدد "10" منهم.

وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع عدد "6" منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.