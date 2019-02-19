أخبار مصر | "تطوير منازل وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تطوير منازل وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة بالقيام بتطوير وتجميل حديثة غرناطة بمنطقة روكسي، فضلا عن إقامة منفذ لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتي الزهرباء والوحدة العربية بعين شمس، وكما تم تنظيم دورة رياضية لكرة القدم بملاعب التنمية الفكرية بمنشأة التحرير بعين شمس.

وقامت أمانة الحزب بالمنيا بترميم وتطوير أسقف 24 منزلا بمركز مطاي.

وكما أقامت أمانة الحزب بالوادي الجديد عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمركز بلاط، فضلا عن تنظيم دورة حول تنمية المهارات بقرية القلمون بمركز الداخلة، وكذا تنظيم قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقرية سيف الدين بمركز الخارجة.