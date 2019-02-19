أخبار مصر | "الصحة": ضبط مصنعا للخيوط الجراحية غير مرخص بالشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": ضبط مصنعا للخيوط الجراحية غير مرخص بالشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الخيوط الجراحية، بمدينة بلبيس، محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم ضبط 11 ألف و328 خيط جراحى بأحد مخازن المصنع المذكور معد للبيع دون ترخيص من الوزارة، أو الحصول على موافقات استيرادية، وذلك بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر، فضلا عن عدم توافر الشروط الصحية الواجب توافرها فى مثل هذه المصانع.

وشدد على أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتشميع المكان وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.

وأكد أن الوزارة ماضية فى تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على قطاع الدواء والمستلزمات الطبية لاحكام السيطرة عليها وضبط اى تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.