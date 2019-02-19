أخبار مصر | ضبط مصنع "خيوط جراحية" غير مرخص في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع "خيوط جراحية" غير مرخص في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الخيوط الجراحية، بمدينة بلبيس، محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم ضبط 11 ألفًا و 328 خيطًا جراحيًا بأحد مخازن المصنع المذكور معد للبيع دون ترخيص من الوزارة، أو الحصول على موافقات استيرادية، وذلك بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر، فضلا عن عدم توافر الشروط الصحية الواجب توافرها في مثل هذه المصانع.

وأضاف، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتشميع المكان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على قطاع الدواء والمستلزمات الطبية لإحكام السيطرة عليها وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وفي هذا السياق، شنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، حملة لمتابعة المؤسسات الصيدلية غير المرخصة، وبتوجيه دكتورة ألفت السيد مدير عام الصيدلة ودكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وبالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم ضبط 3 مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج مستحضرات تجميلية وطبية بنطاق ادارتى الخانكة والقناطر الخيرية.

وأكد "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أنه تم خلال الحملة ضبط 3 مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج مستحضرات تجميلية وطبية بنطاق إدارتى الخانكة والقناطر الخيرية، وقد تم تشميع الأماكن وإعداد تقرير فنى من قبل التفتيش الصيدلى وتسليمه لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.