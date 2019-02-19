أخبار مصر | وزير النقل يبحث تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي في وسائل المواصلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يبحث تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي في وسائل المواصلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على سعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الدفع الإلكتروني بكافة وسائل النقل مع ضرورة ربط منظومة الدفع بين مختلف وسائل النقل حيث قامت الوزارة بتركيب 850 بوابة إلكترونية حديثة لهم خاصية استخدام الكارت اللاتلامسي، كما سيتم تركيب 220 بوابة أخرى بما يساهم إيجابيا في عملية تنقل الركاب بين المحطات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل وقيادات الوزارة.

وقدم وفد فيزا عرضا تقديما عن المنظومات الرقمية المختلفة التي تم تطبيقها في عدد من دول العالم بحيث تتيح تلك النظومة للسائحين والمواطنين من دفع فيمة تذاكر وسائل المواصلات المختلفة عن طريق كارت الفيزا وبعض الوسائل المبتكرة بما يساهم في سرعة وسهولة التنقل داخل المحطات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فيزا العالمية Visa، أعلنت عن توسيع نطاق برنامجها "المسار السريع" لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فبراير الجاري وذلك في إطار جهودها لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية.

ويأتي البرنامج الذي سبق إطلاقه في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ، ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيدًا من السهولة والسرعة في التكامل مع شبكة Visa العالمية (VisaNet)، إضافة إلى باقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة حسب الطلب والتي تضمن توفير مقومات النمو.

وعبر برنامج "المسار السريع" من Visa، ستحظى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانية الاتصال بشبكة Visa العالمية في غضون فترة قصيرة تقل عن أربعة أسابيع. وقد تم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، ويتضمن ذلك تقليص عدد الشروط المطلوبة للدخول إلى الشبكة. ويوفر البرنامج حلقة وصل بين شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المعتمدة من قبل Visa وإمكانية التواصل مع البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيدًا من فرص التوسع عبر شبكة Visa العالمية.

كما سيقدم برنامج "المسار السريع" إطار عمل تجاري جديد يشمل الاستفادة من إمكانات شركة Visa في قطاع المدفوعات، ورسومًا مخفضة وعمليات أكثر انسيابية.

وفي أعقاب إطلاقه بنجاح في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ خلال النصف الثاني من عام 2018، أصبح البرنامج متوفرًا اليوم لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.