أخبار مصر | مدير مستشفى الحسين: غدا خروج مصابي تفجير الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى الحسين: غدا خروج مصابي تفجير الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إبراهيم الدسوقى مدير مستشفى الحسين، إن جميع الحالات التي وصلت المستشفى نتيجة الحادث الإرهابي مساء امس في منطقة الدرب الأحمر، ستخرج غدا الأربعاء أو بعد غدٍ الخميس بعد الاطمئنان الكامل على حالتهم الصحية.

وأوضح الدسوقي في تصريحات خاصة، أن المستشفى استقبل بالأمس 3 مصابين من الحادث، موضحا أن إصابتهم كانت عبارة عن كسر في الساق اليمنى لحالة منهم والحالة الثانية كانت تعانى من كسر في الركبه، والثالثة تعاني من جرح خارجي في الوجه.

وندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، بإقدام إرهابي، ، على تفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخريْن.

ونوه الأزهر الشريف بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.