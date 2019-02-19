انت الان تتابع فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية..تعرف على الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس الموافق 7 مارس المقبل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وكذا أن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل في 1 يناير 2019، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.
وأكدت "والي"، أنه توجد عدة قواعد لا بد من مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، لافتة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين وفقا
وأكدت "والي"، أنه توجد عدة قواعد لا بد من مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، لافتة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين وفقا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي تم تحديدها وفقا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية، حرصا على سلامته، وضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.
اقرأ أيضا: وفاة الموسيقار التونسي محمد إدريس في أثناء أداء فريضة الحج
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية..تعرف على الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.