شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاستثمار»: إحباط المخطط الإرهابى بالدرب الأحمر وسام على صدر الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، إن نجاح قوات الأمن في إفشال المخطط الإرهابى الذي كان يستهدف منطقة الدرب الأحمر والأزهر وسام على صدر رجال الشرطة المصرية، الذين أنقذوا بفدائيتهم ويقظتهم المنطقة من عمل إرهابى خسيس لو تم لا قدر الله لأدى لإسقاط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، خاصة أنها منطقة أثرية ويرتادها السياح من كافة الجنسيات، كما تُعتبر منطقة تجارية وسوقاً للعديد من السلع والمنتجات التي تشهد دائماً زحاماً من جانب المشترين.

وأضاف «إبراهيم»، في بيان صدر عن المركز الإعلامى للمؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، أن الضربات الاستباقية التي يقوم بها رجال الشرطة المصرية تدل على نجاح المنظومة الأمنية المصرية بصورة فائقة، وتؤكد نجاح الأمن في اختراق تلك العناصر الإرهابية وكشف خططهم الدنيئة ومؤامراتهم القذرة ضد مصر، وهو ما وضح جلياً في كشفهم هذا الإرهابى الحقير ومعرفة ما ينوى فعله وتدخلهم في الوقت المناسب لإيقافه، غير عابئين بحياتهم مادامت فداء للوطن، وليسطروا سطراً جديداً من نور في سجل تضحياتهم في سبيل الوطن وإفشال كافة الخطط القذرة التي تُحاك ضده وضد مواطنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار أن ما حدث يجب أن يزيدنا قوة وإصراراً على مواصلة حربنا المقدسة ضد طيور الظلام التي تريد تخريب بلدنا وبث الخوف والرعب بين جنباته، ولكن هذا لن يحدث مادام لدينا رجال أمن يقظون وشعب مترابط يتمسك بوحدته ويراهن على مستقبله المشرق.

من ناحيتها، قالت الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، إن ما حدث برهان واضح على فشل هذه الجماعات الإرهابية ومَن يدعمونها في ظل اليقظة التامة لرجال الأمن المصرى، الذين أحبطوا هذا المخطط الحقير الذي كان يستهدف النَّيْل من المواطنين الآمنين العزل.

وأضافت أن القراءة الجيدة للحادث الإرهابى تكشف عن عجز وقلة حيلة هذه الجماعات الإرهابية التي تنفذ مخططاً خارجياً للنَّيْل من استقرار مصر، حيث لم يبقَ أمام جماعات الشر- بعد نجاح قوات الأمن في تفكيك خلاياهم وإحباط مخططاتهم والقبض على رؤوسهم المدبرة- سوى الاستعانة بشخص مثل هذه الإرهابى وإقناعه على غير الحقيقة بأن الطريق إلى الجنة مفروش بدماء الضحايا الأبرياء.

وتابعت رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار أن جماعات الشر والدول التي تدعمها تشعر بالغل والحقد من النجاحات المتتالية التي تحققها مصر على كافة الأصعدة المحلية والخارجية والمشروعات الكبرى التي تنفذها وإشادة المؤسسات المالية الدولية بخطوات الإصلاح الاقتصادى المصرى ونتائجه المبهرة، فأرادت أن تشوه هذا النجاح، ولكن مشيئة الله تعالى فوق كيدهم، حيث نجح رجال الأمن البواسل في كشف المخطط الإرهابى وأحبطوا التدبير الشيطانى ودفعوا أرواحهم ثمناً لاستقرار البلد، فتحية واجبة لأرواح رجال الشرطة الأوفياء.