شكرا لقرائتكم خبر عن سيوة تستقبل مستشاري الرئيس خلال زيارتهما لمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت واحة سيوة كلا من اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والدكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى يرافقهما اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، وذلك خلال زيارتهما الحالية لمحافظة مطروح للوقوف على المشروعات التنموية وبحث سبل حل المشكلات التي تعيق حركة التنمية بالمحافظة.

رحب أهالي سيوة بزيارة مستشاري رئيس الجمهورية، واهتمام رئيس الجمهورية بمحافظة مطروح عامة وبواحة سيوة خاصة، وذلك خلال كلمة ألقاها الشيخ عمر راجح عن أهالي الواحة، حيث استعرض عدد من مطالب أهالي سيوة ومنها تطوير طريق سيوة مطروح، والمعاناة من مشكلة الصرف الزراعى منذ سنوات، وطلب تثبيت الكثبان الرميلة جنوب الواحة وتخفيض ثمن استغلالها للمزارعين، وتطوير مراكز الشباب، وتوفير التخصصات الطبية، كما تم عرض فيلم عن تاريخ وإمكانيات وموارد سيوة التنموية .

بينما صدق اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح على مبلغ مليون جنيه لتطوير الواحة والاحتفاظ بطابعها البيئي من خلال طلاء جميع المباني بمادة الكرشيف، كذلك مبلغ 50 مليون جنيه لتطوير ورصف الطرق والشوارع بالواحة بالتنسيق بين جهاز تعمير الساحل الغربي وأهالي الواحة لتحديد الأولويات في رصف الطرق خلال الخطة الحالية، كذلك سرعة انشاء مركزي شباب على أعلى مستوى خلال الخطة القادمة، مع تأكيد محافظ مطروح على اهتمامه بكافة مشاكل الواحة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة مشكلة طريق سيوة مطروح، والتي تم البدء فيها بموافقة رئيس مجلس الوزراء مع أهميته التجارية والسياحية.

كما صدق محافظ مطروح على رحلة تثقيفية لشباب سيوة لزيارة معالم القاهرة التاريخية، وكذلك الموافقة على توفير اتوبيس لنقل طلاب قرية أبوشروف لمدينة سيوة .

كما أشار محافظ مطروح إلى أنه يتم دراسة مشكلة الصرف الزراعي بسيوة وطرح المقترحات من خلال لجنة فنية مع قيام لجنة الزراعة بمجلس النواب بزيارة سيوة هذا الأسبوع لوضع الحلول المتاحة بشأنها، كذلك تم العمل على توافر الخدمة الطبية وحل مشكلة عجز التخصصات في الأطباء من خلال تكثيف القوافل الطبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما تم دعم مزارعى الواحة بمبلغ 380 ألف جنيه لمكافحة سوسة النخيل وانتاج طفيل المايكوجرام.

بينما أكدت دكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لأهالي سيوة مدى اعتزازها بالواحة، مشيرة إلى أن طريق سيوة يقع ضمن شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتطويرها على مستوى الجمهورية، كما أكدت على ضرورة وضع خطة مستقبلية للمدارس التي تحتاجها سيوة لمدة 10 سنوات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع الإشادة بنسب تعليم الفتيات بالواحة.

وطالبت «ابو النجا»، بضرورة حفاظ أهالي الواحة على الموروث الثقافي من خلال الإسراع في تطوير بيت الثقافة والحفاظ على التراث الشعبي سواء في المشغولات اليدوية أو العادات والتقاليد الثقافية، مع الاستغلال الأمثل لقدرات الشباب ثقافيا ورياضيا وتقديم الدعم المالي لها.

بينما أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية على أن مطروح ستشهد طفرة تنموية خلال الأشهر القليلة القادمة مع نهج جديد لرئيس الجمهورية في الإهتمام بالمحافظات الحدودية والتواصل المباشر معهم والقرارات الفورية بشأنها.

كما يتم حاليا تنفيذ البرنامج العاجل للشباب بالمناطق النائية لزيادة الوعي الوطني للشباب وكافة التحديات والمخاطر التي تواجهها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال ورش عمل وندوات والحوار المباشر معهم

وعلى هامش الزيارة تفقد مستشاري رئيس الجمهورية ورش مصنع الصناعات الحرفية والاستماع للعاملين بها مع الإشادة بالمشغولات والصناعات اليدوية التي تعبر عن التراث البيئي السيوي والحفاظ عليه من أعمال غزل الصوف وصناعات الجريد والفضة ،كذلك تم تفقد عدد من المناطق الاثرية بالواحة.