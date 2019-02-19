شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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