شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يشيد بإحباط عملية الدرب الأحمر ويؤكد متانة الدولة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات التفجير الإرهابى الجبان، الذى استهدف رجال الشرطة بحارة الدرديرى فى الدرب الأحمر؛ ما أدَّى إلى استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة المصرية كانوا يلاحقون الإرهابى منفذ التفجير.

وأوضح المرصد أنه بعد قيام قوات الأمن بمحاصرة الإرهابى بحارة الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر، وأثناء إلقاء القبض عليه قام الإرهابى بتفجير إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينَى شرطة، وإصابة ضابطين ومواطنين وطالب أجنبى يدرس بالأزهر.

وأشاد المرصد بجهود أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية فى التوصل للخلايا الإرهابية وتفكيكها، حيث أدت الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية المصرية مؤخرًا إلى إفشال العملية الإرهابية التى كانت تستهدف تمركزًا أمنيًّا أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم الجمعة الماضى.

وأضاف المرصد أن نجاح رجال الشرطة بالأمس يضاف إلى النجاحات الأمنية في جمع المعلومات عن الخلايا الإرهابية، حيث إن توصُّل الأجهزة الأمنية لمكان الإرهابي "الحسن عبد الله" وإفشال محاولته الإجرامية في ذرع العبوات الناسفة التي كانت بحوزته في وسط التجمعات المدنية أو الأهداف العسكرية والأمنية يدل بما لا يدع مجالاً للشك على تطور أدوات أجهزة جمع المعلومات ويقظتها العالية، الأمر الذى خلق بيئة من الاستقرار والأمان يشعر بها رجل الشارع المصرى.

ولفت المرصد إلى أن ما قام به رجال الشرطة خلال محاصرتهم للإرهابى رغم حمله لعبوات ناسفة يؤكد للشارع المصري عزم رجال الشرطة المصرية على تطهير مصر من دنس الإرهاب، وشدد المرصد على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول الإرهاب من جذورها.

وتوجه المرصد بالتعازى إلى أسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.