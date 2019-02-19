شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى الخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة حادث الدرب الأحمر الإرهابى الخسيس، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن ينعم بالصحة والعافية على المصابين. وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، إن مستشارى الهيئة اكدوا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصرى إلا ترابطا ووحدة والإصرار على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار فى مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

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