شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة إلقاء زوج لزوجته من البلكونة فى فيصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يقع رواد السوشيال ميديا فى فخ عدم الحقيقة وتزييف الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو لمجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ سيدة بعد إلقائها من البلكونة فى منطقة فيصل، الفيديو تم تداوله بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، حيث أشار متداولو الفيديو إلى أن الزوج هو من قام إلقاء زوجته بعد تزايد حدة الخلافات بينهم ، وتضاربت الروايات على السوشيال ميديا .

حتى خرجت السيدة بطلة الفيديو التى تدعى سارة مجدى، فى تصريحات تليفزيونية لتؤكد أنها من ألقت بنفسها بعد مشاكل زوجية كبيرة، مؤكدة أنها فعلت هذا الأمر، وأقدمت على محاولة للانتحار بعد سلسلة من الخلافات مع زوجها الذى تزوجته منذ ما يقرب من 7 سنوات، ولديها منه طفلتين، ولكنه كان يتعدى عليها، وظلت تعيش معه فى مشاكل بسبب أهله وبالتحديد أخته، حيث أكدت أن أخت زوجها تتدخل فى الكثير من التفاصيل بينهم، لذلك قررت فى النهاية التخلص من حياتها.

يذكر أن العديد من صفحات السوشيال ميديا نشرت فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون إنقاذ سيدة من السقوط من بلكونة شقتها، فى إطار أن الزوج هو الذى أقدم على إلقاء زوجته للتخلص منها.