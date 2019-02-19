نادي القضاة يدين حادث "الأزهر" الإرهابي: "تلك الأعمال دليل على النفوس الخربة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أدان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، لحادث الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين، جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من رجال الشرطة البواسل ومن المارة الأبرياء.

وقال المستشار رصا محمود السيد المتحدث باسم النادي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن النادي يعرب عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء ودعاء قضاة مصر للمصابين بتمام الصحة والعافية.

وأكد أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان السماوية.

وتابع: "شاهد عليهم أمام البشرية على سوء عاقبتهم فلقد قتلوا وروعوا الأبرياء ويتموا الأطفال وأثكلوا الأمهات وكسروا القلوب وخسروا دينهم ودنياهم".

وأكد نادي القضاة، تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، موضحا أنهم، العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

كما يعرب نادي القضاة عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها، داعين الله أن

يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.

