"هي حربنا جميعًا".. عمرو أديب يعلق على حادث الدرب الأحمر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

نشر الإعلامي عمرو أديب، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة، يعلق بها على حادث الدرب الأحمر الإرهابي.

وكتب أديب: "الغريب والمرعب والحقير في الأمر أن هناك بشرًا يعلمون أنهم يسكنون عندهم إرهابيين يستخدمون شققهم كوكر ومصنع للمتفجرات من أجل حفنة جنيهات، وفي النهاية يشاركون في قتل الأبرياء وفي النهاية تنفجر شققهم بما فيها وبعائلاتهم وأطفالهم".

وأضاف أديب، أن محاربة الإرهاب ليست جيش وشرطة فقط، متابعًا: "هي حربنا جميعًا".

جاء ذلك تعليقًا على حادث الدرب الأحمر الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الاثنين، وأسفر عن استشهاد 3 رجال من الشرطة، فيما أصيب آخران و3مدنيين.

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