"البسوا تقيل".. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار تنعدم، وتقل السحب، في حين تتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن الرياح هادئة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وتابع، أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وتسمح بممارسة الأنشطة البحرية كما تسمح بالملاحة البحرية بسبب هدوء نشاط الرياح.

ونصح شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل.