جولة إرشادية لأبناء شهداء مصر بالمتحف المصري في التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظّم المتحف المصري بالتحرير، جولة إرشادية لمجموعة من أبناء شهداء مصر في العريش والشيخ زويد وقرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، في إطار مشاركة القسم التعليمي بالمتحف في مهرجان "في حب مصر لأبناء شهداء مصر" والذي تنظمة وزارة التربية والتعليم.

حضر الجولة ممثلون من وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والشئون التنفيذية لإدارة الوسائل التعليمية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل.

وقالت سيدة صفوت، مدير القسم التعليمي بالمتحف المصري، إن هذه الجولات تهدف إلى تعريف أبنائنا عظمة تاريخ أجدادنا وحضارة بلادنا، الأمر الذي يرسخ تنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وأضافت صفوت، أن الجولة تضمنت أيضا مجموعة أخرى من طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية.