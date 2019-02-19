وزير الأوقاف يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس بحارة الدرديري بالدرب الأحمر بالقاهرة، مؤكدا أن الإسلام بريء من كل تلك الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحرا يعجل بنفسه إلى غضب الله عز وجل.

وقال جمعة - في بيان اليوم الثلاثاء - "إن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر"، مثمنا يقظة رجال الأمن في سرعة وصولهم إلى الإرهابيين المخربين، محتسبا شهداء عند الله تعالى، سائلا الله عز وجل لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، داعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. اقرأ ايضا: انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

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