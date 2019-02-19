وزير الزراعة يؤكد حرصه على دعم الأفكار والمشروعات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية استغلال كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في الوزارة وهيئاتها المختلفة ومراكزها البحثية الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع والفائدة على الوزارة والعاملين فيها.

والتقى وزير الزراعة اليوم الثلاثاء مع عدد من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بمعهد بحوث القطن، والذين نجحوا في إنشاء وحدة إنتاج المنظفات الصناعية والطبيعية بمركز البحوث الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى حرصه الشديد على دعم وتشجيع الأفكار والمشروعات الجديدة، خاصة التي تحقق قيمة مضافة، وفائدة ومنفعة، بالاعتماد على الجهود الذاتية.

واستعرض أبو ستيت منتجات الوحدة مع شباب الباحثين، لافتا إلى ضرورة دعم هذا المشروع، بحيث يتم تسويق منتجاته داخل الوزارة وهيئاتها ومركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله المختلفة، وذلك في إطار ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد المالية للوزارة والاستفادة من القدرات البحثية الموجودة بالمعاهد.​