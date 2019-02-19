مستشار مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، موضحا أن الإرهابيين لا يفهمون سوى لغة السلاح، ولا يجدي معهم لغة الحوار الفكري الراقي بالأدلة الدامغة من القرآن والسنة.

وأعرب الدكتور إبراهيم نجم ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء ـ عن تعازيه للشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمنطقة الدرب الأحمر، مشددا على أن الإرهابيين لا يجب التعامل معهم إلا بالطرق الأمنية، موضحا أن مرصد الفتاوي التكفيرية بدار الإفتاء المصرية دوره وقائي في المقام الأول.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أنشأت أول مرصد على مستوى العالم لرصد الفكر المتطرف، موضحا أن الأرشيف الإلكتروني في الدار لديه العديد من الوثائق حول الجماعات الإرهابية .

وأشار إلى أن المرصد يصدر العديد من الإصدارات الورقية والإلكترونية، ولديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناهض الفكر المتطرف، موضحا أنه يتم ترجمة كافة إصدارات المرصد إلى أكثر من 11 لغة.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن دور المرصد لا يقتصر على الداخل فقط بل لديه نشاطات في الخارج، مشيرا إلى الجولات الخارجية التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وكثير من علماء الأزهر لتوضيح مدى التعارض بين الفكر المتطرف والإسلام السمح.

وأكد أن مصر أصبحت رائدة في مكافحة الفكر المتطرف بتجربتها الغنية في مناهضة الإرهاب، في الوقت الذي يئن فيه العالم من آثار الإرهاب والتطرف، موضحا أن مراكز الأبحاث العالمية تستعين بالتقارير التي يقوم المرصد بإعدادها فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء أول مركز بحثي متخصص في مكافحة التطرف الديني .

وأعرب مستشار مفتي الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في سيناء وفي شتى ربوع مصر لحماية الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة المصرية.

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