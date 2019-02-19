وزير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد طلاب "الهندسة وإدارة الأعمال" بجامعة حورس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم (18) لسنة 2018، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليتي (الهندسة - إدارة الأعمال) بجامعة حورس.

ونصت المادة الثانية من القرار - المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الثلاثاء - على تنفيذ القرار من قبل مدير إدارة التجنيد والتعبئة اعتبارًا منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

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