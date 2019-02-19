وزير التنمية المحلية يلتقي رئيس أكاديمية النقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تم بحث أهم ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجالات التنمية والتعليم والتدريب بالمحافظات.

وحسب بيان، اليوم، أشار اللواء شعراوي، إلى اهتمامه بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة إلى أكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية في ظل اهتمامه بتأهيل كافة العاملين بالمحليات لإيجاد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة بالإضافة إلى توفير المحتوى التدريبي والمقررات الدراسية ودرجات الدبلوم والماجيستير في الإدارة المحلية.

وأكد شعراوي، أن الوزارة تسعى لتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والجهات بالدولة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بالمحافظات.

كما تم استعراض عدد من الملفات التى يمكن أن تتعاون فيها الوزارة والأكاديمية ومنها ملف إدارة المخلفات الصلبة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها والانتهاء منها بكافة المحافظات، إلى جانب استخدام التكنولوجيات الحديثة المتاحة بالأكاديمية في عملية التواصل بين الوزارة والمحافظات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، تطلعه إلى توثيق التعاون بين الأكاديمية والوزارة، ودعمها بمخرجات البحث العلمي واستخدام التكنولوجية الحديثة المتاحة لدى الأكاديمية بما يساعد على تنفيذ الخطط والأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.